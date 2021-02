So funktionierte das Geschäft mit den Drogen

Ein heißer Tipp von Kärntner Beamten brachte das Landeskriminalamt Salzburg (LKA) im März 2019 auf die Spur der Bande. „Das Suchtgift ist über Slowenien nach Österreich gekommen und dann weiterverteilt worden“, erklärt LKA-Leiter Christian Voggenberger. Bei den Nachforschungen stellten die 16 Ermittler fest: „Im Schnitt einmal pro Woche fuhren Kuriere von Villach in den Pongau.“ Dort lagerten die Bandenmitglieder die Drogen in Bunkerwohnungen – teils durch Notstandshilfe finanziert. In Schwarzach verarbeiteten sie das Rauschgift mit einer Presse zu Blöcken.