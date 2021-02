Imster Fastenkrippe: Sakrales Kunstwerk vollendet

„Normalerweise steht sie in der Johanneskirche“, bedauert Obmann Hanspeter Aschaber, „aber da ist wegen Corona alles zu. Und normalerweise kommen von überall her die Busse, so bekannt ist unsere Fastenkrippe.“ Nun residiert sie in den Vereinsräumlichkeiten nahe der Johanneskirche. Auf zehn Quadratmetern erzählt sie die Leidensgeschichte Jesu in zwölf Stationen - vom Einzug nach Jerusalem bis zur Kreuzigung.