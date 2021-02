Rückschlag für den GAK! Kapfenberg siegt mit 3:1

In Kapfenberg brachte Leo Mikic die Gastgeber in Führung. Nach dem Ausgleich durch Dominik Hackinger nach schöner Kombination (35.) erzielte Levan Eloshvili mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff den neuerlichen Führungstreffer. Marvin Hernaus fixierte in der 95. Minute den Endstand. Mit dem dritten Sieg in Serie verbesserte sich der KSV auf Rang zehn.