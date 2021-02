Die Steiermark wird fit für die Zukunft gemacht

Und Lackner sagt: „Die Steiermark ist vielfältig, jede Region hat unterschiedliche Schwerpunkte und Stärken zu bieten, aber auch Herausforderungen zu bewältigen. Wir unterstützen die Regionen und Gemeinden, über den Tellerrand zu schauen und intensiver zusammenzuarbeiten. So lassen sich Herausforderungen wie zum Beispiel die regionale Mobilität, die Stärkung der regionalen Wirtschaft, aber auch die Folgen des Klimawandels besser lösen - und die Region wird gemeinsam stärker.“ Der Landflucht will sie den Kampf ansagen: „Es geht darum, den Menschen in ihrer Region einen Arbeitsplatz zu bieten, der ihnen Freude macht und ein gutes Leben ermöglicht. Zusätzlich muss das Umfeld passen. Viele wollen ja in ihrer Heimat bleiben.“ An welchen Stellschrauben muss gedreht werden? „Wir müssen die Regionen in jeder Hinsicht lebenswert erhalten. Ausreichender Platz in den Bildungseinrichtungen, betreutes Wohnen, Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche Versorgung, der Schutz der Natur sind nur einige der vielen Faktoren. Hier gibt es eine enge Verzahnung mit der Raumordnung. Den vorhandenen Raum zu ordnen heißt, Bereiche zu schaffen, in denen die wirtschaftliche Entwicklung Vorrang hat, aber auch welche, in denen andere Prioritäten gesetzt werden - wie Naturschutz oder die Gewinnung von Energie aus erneuerbaren Quellen.“