Stadtchefs platzt wegen Standort-Kritik der Kragen

Als „Proberäume in der Pampa“ wird der geplante Standort eines Kulturhauses für die freie Szene auf den Hannak-Gründen in Gnigl von Salzburger Kulturinitiativen kritisiert. Der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger ist von solchen Einwürfen langsam genervt: „Wir haben uns als Ersatzquartier für das ursprünglich auf dem Areal der Rauchmühle geplante Projekt in den letzten zweieinhalb Jahren sechs Liegenschaften angesehen, aber in einer Stadt wie Salzburg gibt es nicht so viele freie Flächen. Es ist eine Illusion zu glauben, man findet einfach eine zweite Rauchmühle. Wenn man jetzt dagegen arbeitet und es dafür keine politische Mehrheit gibt, dann wird es in dieser Funktionsperiode gar kein solches Projekt mehr geben.“