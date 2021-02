Online-Messe: Influencer werben für Lehre

Online-Messe mit Musikern, Influencern und mehr

Musiker Ian Jules, TikTok-Ikone Aline Xue, Fotograf Daniel Waschnig und Instagram-Influencerin Valentina Anna Miklau haben sich in den vergangenen Jahren schon eine große Fangemeinde in Kärnten aufbauen können. Sie sollen Jugendlichen und Eltern einen Besuch bei der Online-Lehrlingsmesse schmackhaft machen. „Berufsentscheidungen sind herausfordernd, deshalb habe ich sofort zugesagt. Schließlich geht es darum, Jugendliche dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden“, sagt Ian Jules. „Es ist gerade in dieser schwierigen Zeit dringend notwendig zu sehen, dass alle Ausbildungschancen weiterhin vorhanden sind“, pflichtet Aline Xue dem Musiker bei.