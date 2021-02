Vom See auf den Berg: Hofladen auf Wanderschaft

„Unser Ziel ist es, einen halben Tageseinkauf zu ermöglichen: Grundnahrungsmittel wie Mehl, Essig, Öl, Speck, Käse, Wurst und ein bissl Milch“, meint Glabischnig, weitum bekannt als der junge „nockfrånz“ von der Alexanderalm. Das findet sich – meist in Bio-Qualität – in der neuen Selbstbedienungshütte. Und noch vieles mehr: Vom Biohof Portisch in Öttern, den der Franz in dritter Generation bewirtschaftet, gibt es auch Fisch und Brot, von Mama Uschi selbst gebackenen Kuchen und natürlich Kärntner Nudel: „Bei uns hilft die ganze Familie zusammen.“