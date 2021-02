Königin der Herzen | Klug wie zuvor

Klug wie zuvor. Wie sehr würden wir uns diese Normalität zurückwünschen! Auch wenn jetzt reihum schon das schreckliche Jubiläum „ein Jahr Corona in Österreich“ begangen wird: Heute genau vor einem Jahr fanden unsere Leser keine einzige Zeile zu diesem Thema in der „Krone“ - da widmeten wir uns vorrangig dem in der Nacht zuvor gefeierten Opernball. Mit dem Thema Corona richtig los ging es erst ein paar Tage später. Seither sind manche klüger geworden - wie „Krone“-Postler Michael Jeannée etwa in seiner heutigen Kolumne gesteht. Andere wie der Tiroler Landeshauptmann Platter behaupten, in diesem Jahr „haben wir alle viel an Erfahrung gewonnen“. Wovon die Menschen freilich nicht überzeugt sind, wie die Antwort auf die „Krone“-Frage des Tages am Donnerstag bewies. „Ein Jahr Pandemie: Hat Österreich die richtigen Lehren gezogen?“ 85 Prozent sagten dazu „Nein“! Ja, Platter hat recht, wenn er meint, wir hätten Erfahrung gewonnen. Aber wir können so wenig damit anfangen wie Goethes Faust, der bekanntlich sprach: „Da steh ich nun, ich armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor!“