Auch das Fahrrad braucht ein Frühjahrsservice

Längere Wartezeiten auch in der Werkstatt

Bevor man in die Pedale tritt, sollte man sich einen Termin zum Service-Check sichern. „In der Werkstatt kann es in den nächsten Wochen eng werden“, weiß der Linzer Fahrradexperte Alfred Brückl, der zur professionellen Überprüfung rät. „Selbst kann man zuhause aber eine Sichtkontrolle bei Reifen, Licht, Bremsen und Schaltung vornehmen. Rost zieht die Funktionalität in Mitleidenschaft.“