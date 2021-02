Bei der oö. Polizei fehlen dauernd 65 Karenzposten

3786 Polizisten gab es mit Stichtag 1. Dezember in Oberösterreich. Davon befanden sich 64 Bedienstete in Karenz, 213 hatten eine Herabsetzung der Wochendienstzeit und zwölf befanden sich im Langzeitkrankenstand. Zehn Polizisten traten vor Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand. insgesamt gingen in unserem Bundesland 104 Exekutivbedienstete in Pension.