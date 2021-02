NÖ-Sozialpartner wollen eigene App für Selbsttests

Erst am Freitag preschte die Landespolitik – wie berichtet – wieder mit der Forderung vor, die Nasenbohrer-Checks in den Schulen als Eintrittstests für körpernahe Dienstleister anzuerkennen. Jetzt ziehen die heimischen Sozialpartner nach: „Diese Tests müssen jetzt rasch auch beim Friseur, oder als Nachweise am Arbeitsplatz gültig sein“, unterstreichen Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser und Wirtschaftskammer-Chef Wolfgang Ecker.