Lange Nächte für leisere Züge

Auf der Anzeigetafel am Bahnsteig 1 des Bahnhofs in Neukirchen bei Lambach, auf der normal Details zum nächsten Zug abzulesen sind, ist abwechselnd „Bitte Vorsicht“ und „Achtung Zugfahrt!“ zu lesen. Es herrscht Stille, bis das Surrgeräusch immer lauter wird, welches das 65,7 Meter lange Gefährt begleitet, das - funkensprühend - derzeit Schienen in Oberösterreich ein neues Profil verleiht.