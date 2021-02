David Egger als starker Mann?

Seine politische Machtlosigkeit muss David Egger in den acht Monaten, seitdem er SPÖ-Chef in Salzburg geworden ist, bewusst geworden sein. Eggers Zusatzjob als Bundesrat in Wien hat ihm seine missliche Lage vielleicht noch deutlicher vor Augen geführt. Es gibt in der österreichischen Innenpolitik kaum eine deprimierendere und belächeltere Funktion als die eines Bundesrats.