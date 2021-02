Erster Vorwahltag wurde sehr gut angenommen

„Der Vorwahltag wurde gut angenommen. Wir sind mit dem Zuspruch seitens der Bevölkerung sehr zufrieden“, schildert Claudia Spuller-Koroschetz, Leiterin der Abteilung Bevölkerungswesen in Klagenfurt.

In der Landeshauptstadt wurden bis zum Schließen der Wahllokale insgesamt 3823 Stimmen gezählt - das entspricht 4,70 Prozent der Wahlberechtigten in Klagenfurt. Im Vergleich zur Wahl im Jahr 2015 eine deutliche Erhöhung, denn dort nahmen nur 2236 Klagenfurter den Vorwahltag in Anspruch.