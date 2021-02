Wieder zum Wirt | Befürchtung

Gestern bekräftigte auch die türkise Verfassungsministerin (und Ex-Richterin) Karoline Edtstadler den Wunsch der ÖVP nach Installierung eines „unabhängigen Bundesstaatsanwaltes“. Das wünschen sich die Türkisen allerdings erst seit dem Aus- und Aufbrechen der Causa Blümel, zuvor war die ÖVP strikt gegen so eine Position. So macht man sich nach so einem dramatischen Meinungsschwenk in der Politik auch gleich Gedanken über die Hintergründe. Das tut in der heutigen „Krone“ auch Conny Bischofberger in ihrer „Moment“-Kolumne, wenn sie meint, dass die Beweggründe auch einfach sein könnten, „dass Türkis einen weisungsfreien Vertrauten an die Spitze der Entscheidungskette in der Justiz setzen möchte.“ Bischofberger untermauert diese Befürchtung mit den bekannten Usancen in Österreich und schreibt: „Die meisten Posten werden in diesem Land … noch immer parteipolitisch besetzt - bis hin zum Schulinspektor.“ Fast zu hoch gegriffen. Das fängt auch in der Schule schon tiefer an. Beim Schuldirektor, oft auch bei einfachen Lehrerposten. Da wäre noch viel an Objektivierung fällig!