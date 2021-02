Spielfiguren gestohlen und online weiterverkauft

Am 10. Februar wurde eine 32-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau dabei erwischt, wie sie in einem Kaufhaus in Spittal Spielfiguren stehlen wollte. Es besteht der Verdacht, dass sie bereits am 6. Februar in dem Kaufhaus ihre erste Diebestour angetreten hat. „Insgesamt 41 Stück Spielfiguren zu einem Stückpreis von je 14,99 Euro wurden entwendet“, schildert ein Polizist.