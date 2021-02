Um Kollision zu vermeiden von Straße geschlittert

Ein 43-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hermagor war am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf der Gailtalstraße (B111) von Grafendorf kommend in Richtung Leifling unterwegs gewesen. In Dellach im Gailtal wollte der Mann nach links abbiegen und hielt deshalb sein Fahrzeug kurz an, ehe er wieder losfuhr. „Dabei dürfte er das entgegenkommende Auto, gelenkt von einem 34-jährigen Mann aus dem Bezirk Hermagor, übersehen haben“, erzählt ein Polizist.