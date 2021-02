30 Millionen Euro für das oberösterreichische Heer

In den vergangenen 20 Jahren war nur zugesperrt worden: die Kasernen Steyr, Kirchdorf, Linz-Ebelsberg, das Truppenübungsgelände Oberfeld am Dachstein. Noch heuer soll mit der Erneuerung der Stellungsstraße in Linz um acht Millionen Euro begonnen werden und kommendes Jahr werden fünfeinhalb Millionen Euro in die Sanierung des Hangars am Fliegerhorst Vogler in Hörsching investiert. Offen ließ die Ministerin aber, welche Flugzeuge und Hubschrauber in mittelfristiger Zukunft hier untergestellt werden sollen.