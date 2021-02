Trotz Corona-Krise aktiv und fit bleiben

In neun Videos garantieren die beiden Sumis viel Spaß und Action, die sowohl in Klassenzimmern als auch zu Hause oder im virtuellen Vereinstraining erlebbar werden. Auf der Alm, im Sumiland, in der Sumi-Disco oder am Meer, überall durchleben die Kinder beim Mitmachen mit den beiden Sumis ein Bewegungsabenteuer nach dem anderen. In der Episode „Ein Besuch im Tierpark“ werden etwa Bewegungsabläufe aus der Tierwelt zum Koordinations- und Kräftigungstraining eingesetzt. „Die Bewegungen fordern extrem“, weiß Christoph Sumann zu berichten. „Ich hatte am Tag nach der Aufnahme einen ziemlichen Muskelkater!“ Durch diese sogenannten Animal Moves werden Gelenke und Bänder geschmeidiger, sie kurbeln den Stoffwechsel sowie das Herz-Kreislaufsystem an und fördern die für eine gute Körperhaltung so wichtige Rumpfstabilität.