De Aliprandini im Ziel: Heiratsantrag für Gisin

So knapp liegen Glück und Enttäuschung beieinander. Gestern war die Schweizerin Michelle Gisin noch schwer enttäuscht nach dem Riesentorlauf der Damen bei der WM in Cortina. Einen Tag später schaut die Welt aber schon ganz anders aus. Ihr Freund, der Italiener Luca De Aliprandini, der am Freitag Silber für Italien gewann, stellte ihr einen Heiratsantrag.