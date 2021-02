Doping-Sperre für Mali-Duo „ist bitter für uns“

Laut Trainer Jesse Marsch wird am Samstag in einem Gespräch mit Koita und Camara festgelegt, wie es in den kommenden Monaten mit den beiden Afrikanern weitergeht. Da ihnen auch die Teilnahme am Training untersagt ist, dürfte demnächst ein Heimaturlaub auf dem Programm stehen, allerdings nicht für die komplette Dauer der Sperre. „Sie müssen fit bleiben, sie könnten in der letzten Runde noch spielen“, sagte Marsch. Die letzte Bundesligarunde (32. Runde) ist am 21./22. Mai angesetzt.