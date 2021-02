In diesen Fällen sagen wir Danke!

Backofen wird geliefert

Einen Backofen hatte Leser Wolfgang S. im November bei einer Elektro-Handelskette bestellt. Was bei dem Wiener Unmut verursachte, waren Verschiebungen des Liefertermins. „Anfangs hieß es, der Ofen komme nach drei Wochen, dann Mitte Jänner. Jetzt soll er Ende Februar geliefert werden. Der Händler verweist mich an den Hersteller. Dieser sagt, der Händler sei zuständig“, so der Leser. Laut Mediamarkt wurde das Gerät am Tag der Bestellung angefordert. Leider sei es durch den Hersteller zu einem unerwarteten Lieferverzug gekommen. Mittlerweile konnte man aber einen Zustelltermin vereinbaren.