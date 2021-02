Lange Nacht der Bewerbung als Karriereturbo

Die Lange Nacht der Bewerbung ist ein Karriereevent, aber keine Karrieremesse im klassischen Sinn. Dahinter steckt Marketingexpertin Doria Pfob, die das Event 2017 das erste Mal erfolgreich in Graz ins Leben gerufen hat. In vier Bundeshauptstädten - Graz, Wien, Linz und Klagenfurt - sowie als Online-Edition in ganz Österreich bringt man hier großartige Unternehmen mit großartigen Mitarbeitern zusammen. Und das unkompliziert und einfach. Denn alleine die Chance auf ein Bewerbungsgespräch steigert die Arbeitgeberattraktivität ungemein.