Eidgenossen-Debakel: Schweizer Sturz-Serie im RTL

Vier Schweizer starteten mit Medaillenchancen in den Riesentorlauf bei der Ski-WM in Cortina, drei von ihnen sind schon draußen. Der Grund: Eine völlig unerwartete Sturzserie. Nur Loic Meillard schaffte es ins Ziel im ersten Durchgang. Ein Debakel für die Eidgenossen bahnt sich an.