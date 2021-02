500.000 Steirer sollen bis Sommer geimpft werden

In welchen Bereichen wird derzeit noch geimpft?

Derzeit werden laut Koren unter anderem Hochrisikopatienten (etwa Dialysepatienten), Mitarbeiter in Ambulatorien, Hebammen, Labor-Mitarbeiter der Gesundheitsagentur Ages und Mitarbeiter in den Nicht-Kages-Krankenhäusern geimpft. Nächste Woche gibt es eine Impfaktion für niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Ordinationsteams. Auch Mitarbeiter in der mobilen Pflege, beim Roten Kreuz, Notärzte und Apotheker stehen nächste Woche am Plan. Ein rascher Schutz ist zudem für Patienten in der Onkologie und im Transplantationsbereich vorgesehen.