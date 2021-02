Manuel Feller out! „Ich habe alles reingehaut“

„Ich habe versucht, den Starthang voll zu attackieren, weil da jeder so eine Klatsche gekriegt hat“, so Feller nach seinem Ausfall. „Es zählen bei dem Bewerb nur drei Plätze. Von dem her habe ich probiert, alles reinzuhauen. Es wechseln die Bedingungen. Auf der Damen-Piste wird es hart - und die Tore kommen schnell auf einen zu. Schlussendlich war es ein Linienproblem - irgendwo muss man die Kurve ja machen. Schade!“