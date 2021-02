Kläranlage: Neubauverschlingt 110 Millionen Euro

Neubau ist notwendig

In den nächsten Jahren muss aber ein Neubau errichtet werden. „Es gibt bereits einen einstimmigen Beschluss für den Neubau der Kläranlage. In den nächsten Jahren muss mit Hochdruck an der Umsetzung dieses für Klagenfurt so wichtigen Projekts gearbeitet werden“, meint Germ. Errichtet werden soll die neue Kläranlage ja auf dem bestehenden Areal.