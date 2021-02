Fotovoltaik: Steirer verteidigen unverbaute Böden

Das Land will hier nun unterstützen und übernimmt bis zu 50 Prozent der Mehrkosten, das wären im konkreten Fall bis zu 100.000 Euro. Der gesamte Fördertopf umfasst eine Million Euro. Eingereicht werden kann vom 31. März bis zum 30. September. Die Förderung (mindesten 20 Kilowatt peak, mindestens 120 Quadratmeter) betrifft also nicht die breite Masse, sondern soll Vorzeigeprojekte für intelligente Doppelnutzungen unterstützen, so Landes-Experte Janosch Hartmann.