Grazer U-Bahn-Pläne sind eine historische Chance

Bislang am politischen Kleinkrieg gescheitert

Am lieben Geld könnte das Metro-Projekt scheitern. Wien hat ein neun Milliarden Euro teures und 255 Kilometer langes U-Bahn-Netz. Der aktuelle Ausbau um weitere neun Kilometer kostet 2,4 Milliarden. Für die kommenden zehn Jahre sind in der Bundeshauptstadt zusätzliche U-Bahn-Investitionen von 12 Milliarden Euro geplant. Der Bund zahlt von all dem die Hälfte.