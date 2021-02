Arbeiterkammer-Experten erkämpften 46,4 Millionen

„Um die Anfrageflut von 106.280 Beratungen zu bewältigen, haben unsere Mitarbeiter teilweise sieben Tage in der Woche durchgearbeitet“, sagt Susanne Kißlinger, Leiterin der Arbeits- und Sozialrechtsabteilung der Kärntner Arbeiterkammer. Von den 106.280 Beratungen wurden mehr als 80.000 telefonisch beantwortet, es gab fast 13.000 persönliche Gespräche, und knapp 10.000 Anfragen wurden schriftlich in der AK Klagenfurt und in den sechs Bezirksstellen erledigt.