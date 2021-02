Bernd Brückler: „Für Graz wird es brutal schwer!“

Was Brückler auffällt: „Die 99ers haben in dieser Saison keinen Game-Breaker, also keinen Spieler, der in einer Partie den Unterschied ausmachen kann. Graz fehlen jene Spieler, die etwa Dornbirn mit Luciani, Yogan oder Rapuzzi hat, Linz mit Lebler oder Umicevic oder Bratislava mit Mitch Hults. Sie alle können ein Match im Alleingang entscheiden. Linz hat dazu momentan noch einen Aufwärtstrend, hat viel Selbstvertrauen“, meint Brückler, dem natürlich auch die vielen unglücklichen Saison-Umstände der Grazer aufgefallen sind: „Gleich zu Beginn der Saison war da die Verletzung von Goalie Ben Bowns, die Paradelinie mit Oberkofler, Ograjensek und Oleksuk war viel zu oft angeschlagen. Und leider haben bei den 99ers auch manche Neuzugänge - wie zuletzt Sointu - nicht wie erhofft eingeschlagen.“