Turbulenter Start für den Winterkönig

Der Auftakt gegen Juniors OÖ fiel dem gefrorenen Platz zum Opfer. Diese Runde steht die Auswärts-Odyssee nach Lustenau an. Und die nächsten zwei „Heimspiele“ der Oststeirer müssen wegen der eisigen Platzverhältnisse in der Heimat im „Exil“ in Wr. Neustadt (das Ausweichstadion Hartberg war ob der dortigen Rasenverhältnisse keine Option) stattfinden. Der Start von Winterkönig Lafnitz ist turbulent. „Nicht optimal“, sagte auch Coach Philipp Semlic am Donnerstag auf der stundenlangen Busfahrt nach Lustenau. „Das alles ist aber kein Grund, keine gute Leistung zu bringen.“