Kaum jemand will in Salzburg noch Direktor werden

Für viele Lehrer war die gute Pension früher Beweggrund genug. Doch heute schwankt die Zulage - je nach Erfahrung des Direktors und Größe der Schule - zwischen 200 und 800 Euro. Finanziell also kein Riesenschritt, bestätigt auch Anton Polivka, Vorsitzender der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft. „Als Direktor einer Volksschule von vier bis sieben Klassen verdient man im Schnitt nur 410 Euro brutto mehr als ein Lehrer.“ Neben dem enormen Verwaltungsaufwand fehle auch die Wertschätzung sowie Transparenz seitens der Bildungsdirektion, wer welche Stelle erhält. „Die Besetzung von Posten ist oft politisch motiviert“, so Polivka. In der Bildungsdirektion will man davon nichts wissen. „So ein Unsinn“, empört sich Bildungsdirektor Rudolf Mair.