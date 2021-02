„Dann könnte man die Polizei gleich zusperren“

Nachweislich kandidierte Nico R., der am Donnerstag im Ausschuss zu Gast war, auf Gemeindeebene für die ÖVP, nachweislich schickte er FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nach dessen Ibiza-bedingtem Rücktritt eine Aufmunterungs-SMS nach dem Motto „Bitte komm zurück“, „Die Politik braucht dich“ (heute würde er, R., so etwas nicht mehr schreiben, sagte er im Ausschuss). Und nachweislich war R. beteiligt an der Befragung jenes Mitarbeiters von Bundeskanzler Sebastian Kurz, der nachweislich Festplatten des Kanzleramtes schreddern ließ - anonym und ohne zu bezahlen. Es gab Ermittlungen, die eingestellt wurden.