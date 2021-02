Cortina: Das „Krone“-WM-Studio ab 22 Uhr im Video

Der 2-Meter-Mann aus der Schweiz, Ramon Zenhäusern, hat sich in Toblach bislang für die WM vorbereitet. Per Videocall spricht er über seine Ambitionen, nachdem er der engste Verfolger im Slalom-Weltcup hinter Marco Schwarz ist. Außerdem im „Krone“-WM-Studio: Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner, die am morgigen Freitag im Riesentorlauf um Medaillen mitfahren werden.