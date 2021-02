Geschwisterpaar mit Lavendel auf dem Erfolgsweg

1000 Pflanzen haben die beiden in Haselbach bei Weiz gepflanzt, fünf Produkte (feste und flüssige Seife, Öl, Öllampe und Duftsäckchen) gibt es derzeit im Online-Shop, der bereits gut läuft. „Wir haben Bestellungen aus vielen Teilen der Welt.“ In Graz übrigens wird auch per Rad persönlich zugestellt. Da tritt dann Matthias schon einmal in die Pedale. Was dem Familienbetrieb (auch die Mama und die Tante helfen mit) wichtig ist? „Wir setzen bei unseren Produkten ganz stark auf Regionalität und Nachhaltigkeit.“ Und wie lautet der Slogan von „March“? „Wir wollen deinen Geist und deine Seele beruhigen.“