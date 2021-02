Biathlon-WM: Eder & Hauser in Single-Mixed Sechste

Simon Eder und Lisa Hauser haben die zweite gemeinsame Medaille bei der Biathlon-WM in Pokljuka verpasst. Das ÖSV-Duo, das mit Dunja Zdouc und David Komatz als Mixed-Quartett Silber erobert hatte, musste sich in der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag mit dem sechsten Rang begnügen. Nach 6 Kilometern für die Männer und 7,5 für die Frauen warfen Fehler im zweiten Stehend-Schießen Eder und Hauser zurück, Edelmetall war mehr als 40 Sekunden entfernt. Gold ging an Frankreich.