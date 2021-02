Dating, Sexroboter: Die Zukunft der Paarbeziehung?

Angeblich soll man in Zukunft mit Robotern nun wirklich das Liebesglück kaufen können. Der Wunsch nach mehr Kontrolle über die Liebe (und Science-Fiction-Filme) führen dazu, dass sich gar nicht so wenige junge Menschen vorstellen können, sich in einen Roboter mit künstlicher Intelligenz zu verlieben. Klar, diese künstliche Person hätte keine eigenen Bedürfnisse und hätte nichts anderes zu tun, als unkompliziert einer (zahlenden) Person ihre Wünsche zu erfüllen. Das mag manchen in einer komplizierten Beziehung paradiesisch erscheinen.