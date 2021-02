Land meldet 140 Neuinfektionen und zwei Tote

Laut Informationen des Landespressedienstes starben seit Mittwochfrüh zwei weitere Personen am oder mit dem Coronavirus, die Zahl der Coronatoten stieg damit auf 664. Gestiegen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, mit Stand Donnerstag lag sie in Kärnten bei 149. Seit Montag war sie kontinuierlich angestiegen, in den Tagen zuvor hatte es nur geringe Schwankungen gegeben.