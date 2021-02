Mit dieser Wunderwaffe werden Sneaker wieder weiß

Weiße Sneaker sind beliebt, modisch und passen zu jedem Outfit. Auch wenn sie nicht unbedingt wintertauglich sind, werden sie gerne auch in der kälteren Jahreszeit getragen. Folglich zeichnen sich Spuren von Schnee und Salz besonders am Schuhwerk ab. Wenn Sie die Sneaker bereits in die Waschmaschine gegeben haben, diese aber noch immer graue Ränder aufweisen, probieren Sie es mal mit diesem Produkt.