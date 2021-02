Lerchbacher sichert sich Tourkarte für 2021 & 2022

Zoran Lerchbacher hat nach einjähriger Abwesenheit den Sprung zurück auf die Darts-Profi-Tour geschafft! Der 48-jährige Steirer ist bei der Q-School in Niedernhausen in der Gesamtwertung nach vier Tagen auf Rang vier gekommen und darf damit 2021 und 2022 wieder an den wichtigen Turnieren des Weltverbandes (PDC) teilnehmen. Die Top-8 dürfen sich über ein Ticket freuen, zudem auch die vier jeweiligen Q-School-Tagessieger.