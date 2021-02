43 positive Testergebnisse in steirischen Schulen

In den Volksschulen gab es neun positive Ergebnisse bei Schülern, in der Unterstufe waren es elf und in der Oberstufe sieben. Bei den Lehrern gab es elf positive Ergebnisse in Volksschulen (kurioserweise alle am Mittwoch), vier in der Unterstufe und eine in der Oberstufe. Bei allen Betroffenen wird nun ein PCR-Test durchgeführt.