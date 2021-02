Gemeindebau: Viel mehr Strafen für Müllsünder

Mangelnde Sauberkeit war in der Vergangenheit in Gemeindebauten oft ein Grund zur Beschwerde. Nach einer „Krone“-Aktion reagierte Wiener Wohnen und verdoppelte seit 2019 die Ordnungsberater. Mit Erfolg: Die Meldungen über Verunreinigungen gingen zurück, zugleich stieg die Zahl der Strafen massiv an.