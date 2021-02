Rauriser Literaturtage: Zweiter Anlauf zum 50er

Die Geschichte der Rauriser Literaturtage sorgt in der kleinen Gemeinde noch heute für Verwunderung. „Wir hätten 1971 nie daran gedacht, dass es so ein Erfolg wird, die Literatur aufs Land zu tragen“, gestehen langjährige Begleiter des Festivals. Mehr als 450 Autoren fanden seither für Lesungen und Gespräche mit dem Publikum den Weg in den Pinzgau. Die Liste der Gewinner des Rauriser Literaturpreises gleicht einem „Who's Who“ der heimischen Szene – von Franz Innerhofer und Michael Köhlmeier über Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller bis zu Norbert Gstrein, Felicitas Hoppe und Juli Zeh.