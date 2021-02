Nach Razzia formieren sich Covid-Skeptiker neu

Drogen, Waffen und eine Anlage zur Cannabis-Aufzucht fanden Kriminalisten am Mittwoch im Oberalmer Haus des Deutschen (35), der ein Unternehmen für Naturheilkunde-Produkte betreibt. Gesamtwert: 100.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn und drei weitere Landsleute wegen Suchtgifthandels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung. Zusammen mit seinem Verein organisierte der 35-Jährige bisher die Covid-Demos in Salzburg, um auf „diktatorische Verhältnisse“ aufmerksam zu machen, wie er in Reden betonte. Wie nun bekannt wurde, hat sich der Verein zwei Tage nach der Razzia aufgelöst.