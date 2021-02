Im Viertelfinale wartet ein spezielles Zuckerl

Die als Fünfte auch im Best-of-three-Viertelfinale wartet. Mit einem möglichen entscheidenden dritten Spiel daheim in Rif. Wo bereits Duell zwei – nur das erste steigt in Tirol – eine Premiere bringen wird, spielen die Salzburgerinnen am 8. März doch erstmals daheim vor Live-Kameras von ORF Sport+. Ein ganz spezielles Zuckerl.