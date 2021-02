Meterhoher Baum mitten in der Nacht verpflanzt

Ungewöhnliches Treiben in der Nacht auf Dienstag in der Wiener Josefstadt: Schweres Gerät fuhr auf, um einen riesigen Baum auszubuddeln. Bei der Aktion ging aber alles rechtens zu. So wurde die meterhohe Platane umgesiedelt, damit sie dem künftigen U-Bahn-Ausbau nicht im Wege steht.