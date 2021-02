Beim Eisklettern von Lawine überrascht

Im Amertal, Gemeindegebiet Mittersill, löste sich am Dienstag Nachmittag eine Lawine. Zum Zeitpunkt des Abgangs befanden sich zwei Seilschaften von Eiskletterern in der unmittelbaren Nähe. Dabei wurde ein Alpinist schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See gebracht werden.