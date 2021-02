KAC und Vienna Caps verlieren in Platzierungsrunde

In einem guten und intensiv geführten Spiel in Wien ging es mit einem 2:2 ins Schlussdrittel, in dem es im Finish richtig spannend wurde. Mike Halmo brachte die Südtiroler in Führung (53.) und hatte danach die Entscheidung am Schläger, sein Schuss aufs leere Tor krachte aber nur an die Stange (58.). Eine Minute später gelang den Caps durch das 22. Saisontor von Ty Loney der Ausgleich. In der Verlängerung konnten die Wiener ihr Powerplay nicht verwerten, Bozen schon. Dennis Robertson sorgte für den zweiten Sieg der Foxes im zweiten Zwischenrundenspiel.