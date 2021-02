Fivers verlieren im Europacup gegen Tschechow

Die Handballer von Fivers Margareten haben am Dienstag im achten Spiel die fünfte Niederlage in der Gruppenphase der European League kassiert. Die Wiener mussten sich dem russischen Club Medwedi Tschechow auswärts 25:30 (12:19) geschlagen geben, verpassten damit die Revanche für das Heim-30:32 im vergangenen Oktober und liegen in Pool A zwei Partien vor Schluss an der fünften Stelle. Vier von sechs Teams steigen ins Achtelfinale auf.